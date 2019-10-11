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Tecno CAMON 12: впечатляющий смартфон до 10 000 рублей

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Кратко самое главное

Tecno представили смартфон Camon 12 ценой 9 990 рублей. Его главные преимущества:

Тройная камера (16 МП + 8 МП + 2 МП)

Отличный IPS экран размером 6.52 дюйма c соотношением сторон 20:9 и высокой яркостью

Ёмкая батарея 4000 мАч с продвинутой оптимизацией энергопотребления

4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной + хороший чипсет

Высококачественный софт

У Tecno получилось отлично сбалансированное устройство по выгодной цене. До 12 января ещё и скидка 1 000 рублей:

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В этом материале попробуем познакомиться со смартфоном поближе, расскажем про Tecno Mobile, производителе, стоящем за брендом Tecno.

Сложности выбора смартфона до 10 000 рублей

Тема выбора смартфона ценой до 10 000 рублей не устаревает. В верхних ценовых сегментах уже есть определенный паритет, когда покупка любого даже полуфлагманского смартфона может основываться просто на личных вкусовых предпочтениях, так как качество исполнения будет примерно одинаковое. А вот при цене до 10 тысяч рублей к выбору стоит подходить крайне ответственно, чтобы приобрести устройство, которое будет радовать, а не злить.

При выборе смартфона следует смотреть не на голые технические характеристики, а на собственное субъективное восприятие от работы с устройством. Причина элементарна, так как в первую очередь важны инженеры, занимающиеся оптимизацией устройства. Получить доступ к как бы мощному железу сегодня может почти каждый производитель. Нередко даже в самые дешевые аппараты ставят железный «жир», цель которого –впечатлить покупателя. А вот найти высококвалифицированных инженеров – это задача не из легких. Например, недавно прошла новость, что материковый Китай переманил с Тайваня почти 10% от общего числа инженеров, предлагая повысить зарплату в два, а то и в три раза.

Позволить себе классных инженеров могут только крупные компании. Однако тут есть тонкий момент. Большинство самых известных производителей смартфонов из ТОП-5 предлагают покупателю не самый сбалансированный продукт по соотношению цена/качество. Есть переплата за так называемый бренд. По этой причине оптимально рассматривать смартфоны от крупных производителей, но которых можно занести в категорию «активно развивающиеся». Зачастую такие производители вынуждены работать гораздо больше и быть требовательнее к собственным продуктам. А также предлагать покупателю чуточку больше. И это логично, иначе при одинаковом качестве и цене покупатель выберет ту марку, что больше на слуху. Tecno Mobile - как раз такой производитель, который за те же деньги предлагает больше.

5 главных фактов про Tecno Mobile

В России Tecno, несмотря на то, что продаётся уже почти 2 года, по-прежнему не слишком известен рядовому потребителю. Для тех же, кто занимается отраслью, Tecno Mobile и стоящий за ним холдинг TRANSSION хорошо знакомы.

Основные факты для понимания компании.

Tecno Mobile входит в топ-10 компаний по объёму продаж всех мобильных телефонов в мире.

Компания находится в постоянном развитии, показывая каждый год значительный рост продаж. Сегодня продукты компании продаются в более 60 странах мира.

Tecno Mobile владеет собственными R&D центрами в Шанхае, Шэньчжэне, Кении и Нигерии, а также производственными площадками в Китае, Индии, Эфиопии и Бангладеш. Продвинутая гарантия 13 месяцев. Кстати, для своих телефонов под брендом itel TRANSSION предлагает бесплатную замену смартфонов в течение первых 100 дней, а кнопочных – и вовсе в течение года со дня покупки. Наибольших успехов Tecno Mobile достигла на африканском континенте. Согласно данным IDC за 3 квартал 2019 года, компания занимает второе место по объему продаж кнопочных телефонов и смартфонов.

Бонус: в последние пару лет Tecno Mobile - официальный спонсор футбольного клуба Manchester City. В июле этого года сотрудничество продлили ещё на 3 года. Совместно с Manchester City компания ежегодно организует летний футбольный лагерь для детей в разных странах и проводит другие активности для болельщиков футбольного клуба.

Про Tecno Mobile нужно понимать, что компания сознательно выбрала своей специализацией нишу бюджетных решений и добилась в ней значительных успехов.

Впечатления от Camon 12

Внешний вид

Слоган Tecno Mobile: «Ожидай большего». Он отлично подходит, так как даже упаковка выделяет Camon 12 из числа других смартфонов. Главное впечатление от Camon 12 в том, что в каждой мелочи компания постаралась дать своим клиентам чуть-чуть больше, как-то разнообразить их опыт или сделать приятнее.

Смартфон поставляется в красочной коробке, напоминающей о сотрудничестве компании с футбольным клубом Manchester City.

Внутри - адаптер и провод для зарядки, а также наушники.

Что особенного в упаковке? Во-первых, это вполне неплохие наушники. Во-вторых, в комплекте есть чехол. Он гораздо лучшего качества, чем можно было ожидать, а также интересно оформлен визуально. А ещё он защищает разъёмы заглушками.

В коробку с CAMON 12 положили не защитную пленку, как на другие модели, а защитное стекло.

В-третьих, везде видно внимание к мелочам. Есть ушко, чтобы смартфон было удобно извлечь из коробки. Картонка, в которой спрятаны чехол, защитное стекло и документация, не просто белая, а с интересной текстурой и переливающейся надписью Tecno. Кажется, что ерунда? Но всё это требует дополнительных затрат. И это отличный показатель того, как тщательно и въедливо производитель работает со своим продуктом.

В смартфоне есть разъём для наушников 3.5 мм, слот под 2 Nano-SIM карты. Разумеется, есть поддержка microSD карт памяти размером до 256 ГБ. Размер карт памяти слегка удивляет, так как в этом ценовом сегменте обычно ограничивают поддержку значением 64 ГБ.

Задняя крышка с переливом, красиво играющим на свету, благодаря чему внешность смартфона меняется в зависимости от освещения. На крышке находятся 3 фотообъектива, а также сканер отпечатка пальца.

Смартфон тактильно приятный. Скользким его назвать не могу. К тому же всегда можно спрятать смартфон в чехол, который благодаря текстурированной поверхности всегда надежно лежит в руке.

Экран

В смартфоне использован качественный IPS экран с максимальными углами обзора и отличным олеофобным покрытием. Зачастую производители в данном ценовом сегменте предпочитают сэкономить на последнем.

Учитывая размер экрана 6.52 дюйма и соотношение сторон 20:9, можно сказать, что смартфон легко сыграет роль персонального кинотеатра. Смотреть фильмы или YouTube - одно удовольствие.

Другая особенность экрана – это минимальный размер выреза, в котором расположилась селфи-камера. У каждого своё мнение, но, пожалуй, это одно из самых визуально ненавязчивых решений.

Но если раздражает, то вырез можно спрятать. Смотрится отлично.

К слову, видимо, сказывается, что Африка с её бешеным солнцем – это самый успешный рынок для Tecno Mobile, так как экран гораздо ярче, чем можно было ожидать. В московском ноябрьском вечном сумраке экран кажется ослепляющим, поэтому лучше включать авторегулировку.

Скорость работы и оболочка

У Tecno Mobile есть не только собственные заводы, но и центры разработки. За счёт этого достигается максимальная оптимизация между софтом и железом.

Это, пожалуй, одно из главных отличий Tecno Mobile от других компаний. Как выглядит типичный производитель бюджетных смартфонов или даже крупный бренд, который решил расширить свой продуктовый портфель за счет эконом-сегмента? Обычно выбирается некий сторонний завод-поставщик, у которого уже есть готовые решения. Дальше цепляется шильдик, минимальные доработки, после чего смартфон поступает в продажу. Даже у крупных брендов на качество бюджетной продукции смотрят сквозь пальцы. Речь не о том, что смартфон развалится прямо из коробки. Но на различные лаги, фризы, подтормаживания, нестабильный софт особого внимания не обращают, руководствуясь логикой: «Ну а что вы хотели за эти деньги?».

Не секрет, что в Африке много бедных стран, и по продажам условных айфонов она не стоит на первом месте, но это не значит, что люди там не хотят пользоваться качественным продуктом. И пример Tecno Mobile и более 50% доли рынка всего африканского континента показывает, чего можно добиться, если делать свой продукт качественно. Бренд любят, его с удовольствием покупают.

Смартфон работает на ОС Android 9, скрытой под фирменной оболочкой HiOS 5.5. Под капотом новый процессор из линейки МТК6762, 4 ГБ оперативной памяти, а также значительное внутреннее хранилище на 64 ГБ. К слову, смартфон поддерживает microSD карты размером до 256 ГБ. Приятно и то, что Camon 12 умеет объединять карты с внутренней памятью, что умеют далеко не все смартфоны в сегменте до 10 000 рублей.

У HiOS 5.5 множество интересных особенностей. С одной стороны, она не утяжеляет интерфейс, с другой - делает его более полезным для пользователя. Например, есть игровой режим, при котором происходят оптимизация частоты кадров, снижение уровня нагрева и контроль расхода заряда батареи. Есть управление уведомлениями, чтобы ничто не отвлекало от процесса, и защита от вылета на главный экран во время игры. А ещё оболочка поддерживает расширенное управление жестами. Можно сделать скриншот, проведя пальцами по экрану, запустить нужное приложение определенным образом, коснувшись экрана блокировки.

Ещё из приятных полезностей – боковая шторка с быстрым доступом. Её можно вызвать с любого экрана. Там могут быть как приложения, так и различные инструменты (сделать скриншот, записать голос, запустить переводчик).

Смартфон можно разблокировать как по сканеру отпечатка пальца, так и по лицу. Сканер работает отлично. Обычно при разблокировке по лицу используется 108 уникальных точек. Tecno Mobile доработала алгоритм, сделав его более безопасным. В Camon 12 сканер считывает 240 точек лица, а распознавание происходит даже в случае, если владелец надел шляпу или очки.

Ещё несколько скриншотов из меню смартфона:

Камеры

Камеры – одна из главных особенностей устройства. В соответствии со своим слоганом «Ожидай большего» Tecno попытались порадовать своих покупателей фотовозможностями.

В камере есть и искусственный интеллект, умеющий распознавать сцены и подбирать под них правильные настройки, чтобы результат смотрелся лучше.

Camon 12 обладает камерой с широкоугольным объективом 120 градусов. А также Tecno Mobile постарались выжать максимум из ночной фотосъёмки. Посмотрите несколько примеров фотографий ниже.

Фронтальная камера на 16 МП с двойной вспышкой и углом обзора 80°. В ней, как и в основной, используется технология 4-в-1 – это наложение 4 пикселей в 1 кадре, благодаря чему яркость снимка увеличивается в 4 раза по сравнению с обычной камерой.

А, например, на этом снимке при увеличении видна чёткость надписей и даже можно разглядеть номер автомобиля. И это в условиях плохого освещения.

Разумеется, в камере есть HDR. Посмотрите на фото кактуса с HDR и без.

Есть режим AI красота, который используется для наложения фильтров бьютификации, причем функция работает не только при фотосъемке, но и при активном видеовызове. Может быть очень удобно, если нужно принять входящий видеозвонок рано утром.

Ниже - ещё несколько примеров фотосъёмки.

Однако хвалебных статей про качество фотокамер у различных смартфонов вы уже видели немало. По этой причине давайте посмотрим, какие кадры делают простые владельцы смартфона. К тому же это весело (я снимаю с двукратным зумом московские улицы, а в другом полушарии в это время фотографируют жирафов и богомолов!) По хэштегу #camon12 и #camon12pro я сделал поиск в Instagram. Посмотрите примеры ниже, или можете проделать эксперимент самостоятельно.

У Camon 12 камера с большим потенциалом. Но самое главное, что её интерфейс максимально прост и с ним справится даже пользователь, раньше не занимавшийся фотографией.

Попробуйте с нового года завести себе новое хобби – фотосъёмку. Уже как-то писал, что мобильная фотография – один из самых простых способов внести разнообразие в рутину будней. Есть такое упражнение. Попробуйте в течение месяца по дороге на работу или с работы находить по одному интересному кадру в день. Отлично помогает посмотреть свежим взглядом на банальные вещи.

Заключение

Наличие у Tecno Mobile собственных заводов и центров разработки повлияло и на количество брака. Нормой считается брак на уровне 2-3%. Если же говорить про бюджетный сегмент, то там брак достигает 10% и более, что воспринимается как естественное положение вещей. У Tecno Mobile процент обращений в сервис 0,52%, а подтверждённый брак - только 0,29%.

Уверенная в качестве своей продукции, компания предлагает расширенную гарантию 12+1 месяц.

Tecno Mobile не пытается соревноваться с текущими флагманами, говоря: «Вот вам то же самое, но за три копейки». Она доказывает, что качественный продукт с хорошими техническими характеристиками и минимальным браком может стоить меньше 10 000 рублей. Но следует понимать, что за этим стоит колоссальная работа инженеров компании.

А для начала предлагаю узнать больше про смартфоны Tecno Mobile.

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Опубликовано - 26 декабря 2019 г.

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